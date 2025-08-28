Ανοδικά η Wall Street - Ο S&P 500 πλησιάζει ιστορικά υψηλά με ώθηση τη Nvidia

O S&P 500 πλησιάζει σε νέα ύψη την Πέμπτη, καθώς οι traders αξιολόγησαν προσεκτικά τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις κερδών της Nvidia. Οι επενδυτές είδαν τα οικονομικά αποτελέσματα ως επιβεβαίωση της άνθησης της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Ο ευρύς δείκτης S&P 500 κινείται με άνοδο 0,18% στις 6.493,38 μονάδες, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση σημείωσε νέο ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό. Ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,42%, στις 21.682,678 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται οριακά σε θετικό έδαφος με 0,8% στις 45.600,99 μονάδες

Η Nvidia - η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του S&P 500, σύμφωνα με το FactSet - ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, με έσοδα αυξημένα κατά 56%.

Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένες ανησυχίες: τα έσοδα για την επιχείρηση κέντρων δεδομένων ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ τα συνολικά έσοδα του τριμήνου ανήλθαν στα 54 δισ. δολάρια, λίγο πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών της LSEG που προέβλεπαν 53,1 δισ. δολάρια.

Πολλοί traders και αναλυτές επισήμαναν ότι ο οδηγός εσόδων δεν περιλαμβάνει πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα. Εάν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κίνας και κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με αυτές τις πωλήσεις, τα έσοδα θα μπορούσαν να υπερβούν σημαντικά τις προβλέψεις.

Αρκετοί αναλυτές της Wall Street έγιναν πιο αισιόδοξοι για την Nvidia μετά την έκθεση, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους τους για τη μετοχή. Οι JPMorgan, Citi και Bernstein είναι μεταξύ των εταιρειών που προβλέπουν περαιτέρω άνοδο για τον κατασκευαστή τσιπ.

Άλλοι κατασκευαστές τσιπ, που αρχικά υποχώρησαν, άρχισαν να ανακάμπτουν: η Broadcom ενισχύθηκε 2%, ενώ η Micron Technology σημείωσε άνοδο 3%, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές βλέπουν τα αποτελέσματα της Nvidia ως σήμα για τη συνέχιση του εμπορίου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσίασαν άνοδο, με τη Snowflake να ενισχύεται 18% μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την αγορά είναι η έκθεση για τον πληθωρισμό την Παρασκευή. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones προβλέπουν ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούλιο θα καταγράψει αύξηση 0,2% μηνιαίως και 2,6% ετησίως.