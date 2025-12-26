Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές εν μέσω μειωμένων συναλλαγών λόγω εορτών

Άνοδο σημείωσαν την Παρασκευή οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού, με αρκετές χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής να παραμένουν κλειστές λόγω των εορτατσικών ημερών, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Ειδικότερα, ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,68% και έκλεισε στις 50.750,39 μονάδες, με επικεφαλής τις αυξήσεις στις μετοχές που αφορούν στην τεχνολογία, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 0,15% στις 3.423,06 μετοχές. Ο τεχνολογικός γίγαντας SoftBank ήταν μεταξύ των κορυφαίων μετοχών, σημειώνοντας άνοδο 1,8% και διακόπτοντας μια σειρά τριών συνεδριάσεων με απώλειες. Ο προμηθευτής εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών Advantest σημείωσε άνοδο 2,27% και ο κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ Lasertec σημείωσε άνοδο 2,18%.

Οι βασικές τιμές καταναλωτή στο Τόκιο αυξήθηκαν κατά 2,3% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση την Παρασκευή. Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των φρέσκων τροφίμων που παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα, παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ενισχύοντας τα επιχειρήματα για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Η τελευταία μέτρηση ήταν χαμηλότερη από την αύξηση 2,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters και από την αύξηση 2,8% του Νοεμβρίου. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Τόκιο θεωρούνται ευρέως ως ένας από τους κύριους δείκτες των εθνικών τάσεων.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,51% και έκλεισε στις 4.129,68 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,49% στις 919,67 μονάδες. Η Samsung Electronics, η οποία έχει μεγάλο βάρος στον δείκτη, σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ανακτώντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας σημείωσε άνοδο 0,32% στις 4.657,24 μονάδες. Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε 0,41% και ο BSE Sensex σημείωσε πτώση 0,45%.

Οι αγορές της Αυστραλίας και του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ σημείωσαν ελαφρά άνοδο στο τέλος της ασιατικής συνεδρίασης, μετά το κλείσιμο του S&P 500 σε νέο ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη στις ΗΠΑ.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,32%, κλείνοντας τη συνεδρίαση στις 6.932,05 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 288,75 μονάδες, ή 0,60%, και επίσης κατέγραψε ρεκόρ κλεισίματος στα 48.731,16. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,22% και έκλεισε στα 23.613,31.