Συμφωνία ΕΕ και Τζόνσον για το Brexit

Λευκός καπνός βγήκε από τις Βρυξέλλες αναφορικά με το Brexit. Λιγότερες από τρεις ώρες πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής και μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις όλες τις τελευταίες ημέρες, ανακοινώθηκε ότι επιτεύχθηκε νέα συμφωνία για την συντεταγμένη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου.

Πλέον, η αναμέτρηση μεταφέρεται στο Λονδίνο και στο «γήπεδο» του βρετανικού κοινοβουλίου, όπου τα πράγματα παραμένουν θολά και οι συσχετισμοί οριακοί. Ειδικά μετά την σημερινή ανακοίνωση του βορειοϊρλανδικού κόμματος DUP ότι δεν προτίθεται να στηρίξει τη νέα συμφωνία, καθώς δεν βρίσκει ικανοποιητικό τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε για το καθεστώς που θα ισχύει στα σύνορα με την Ιρλανδία.

Όσον αφορά στους Εργατικούς, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την έκτακτη συνεδρίαση της βουλής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, θα στηρίξουν την διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος, για την αποδοχή ή μη της νέας συμφωνίας.

Πάντως, ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, έκανε λόγο για μια «δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία», ενώ από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός – ο οποίος πέτυχε να αναγκάσει τους Ευρωπαίους να επαναδιαπραγματευτούν επί της ουσίας, κάτι που μέχρι πρόσφατα απέκλειαν κατηγορηματικά – ισχυρίστηκε ότι είναι «εξαιρετική».

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9