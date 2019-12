Τραμπ σε Μακρόν: Θες να σου δώσω τζιχαντιστές;

Λίγες ώρες μετά τους χαρακτηρισμούς του για τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε αναφερόμενος στο θέμα των μαχητικών του Ισλαμικού Κράτους.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Μακρόν είπε «Θες να σου δώσω ωραίους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους; Μπορώ να σου δώσω. Διάλεξε όποιον θες». Στη συνέχεια ο Μακρόν ακούγεται να λέει «Ας σοβαρευτούμε, ένα ποσοστό προέρχεται από την Ευρώπη».

Trump to Macron: “Would you like some nice ISIS fighters? I could give them to you. You could take every one you want.” pic.twitter.com/fcZFe55BCi