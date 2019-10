Συρία: Στους 277 οι νεκροί λέει η Τουρκία - Τραμπ: Έχουμε τρεις επιλογές

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, με δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, μετά την έναρξη της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» από την Τουρκία με στόχο τη δημιουργία «ασφαλούς ζώνης» στη βόρεια Συρία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, οι νεκροί Κούρδοι μαχητές (του SDF) ανέρχονται στους 277 από τις συγκρούσεις που μαίνονται στην συροτουρκική μεθόριο. Παράλληλα, η Άγκυρα ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας τούρκος στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των μαχών με την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ).

Ωστόσο, η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι από την Τετάρτη έχουν σκοτωθεί 29 αντάρτες, 23 μαχητές των κουρδικών δυνάμεων και 6 αντάρτες προσκείμενοι στην Τουρκία, καθώς και 10 άμαχοι, από τα αεροπορικά πλήγματα και τις βολές του τουρκικού πυροβολικού. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, πάνω από 60.000 άμαχοι έχουν εγκαταλείψει παραμεθόριες περιοχές.

Από την πλευρά τους πάντως, οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι έξι άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος από τη Συρία, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν κούρδοι αντάρτες έπληξαν με ρουκέτες παραμεθόριες πόλεις όπως η Ακτσάκαλε.

Ντ. Τραμπ: Έχουμε τρεις επιλογές

Η τουρκική επιχείρηση έχει προκαλέσει τριγμούς και στην Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται πυρά ακόμα και από ρεπουμπλικανούς γεραουσιαστές, καθώς θεωρείται πως έδωσε το «πράσινο φως» στην Άγκυρα ανακοινώνοντας την αναδίπλωση αμερικανών στρατιωτικών που ήταν ανεπτυγμένοι στην περιοχή.

Ωστόσο, σε αναρτήσεις του στο twitter νωρίτερα σήμερα έκρινε ότι η επιχείρηση δεν έχει ξεπεράσει ως τώρα τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει.

«Έχουμε μία από τις τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατεύματα και να κερδίσουμε Στρατιωτικά, να πλήξουμε την Τουρκία πολύ σκληρά Οικονομικά και με Κυρώσεις, ή να διαμεσολαβήσουμε για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

