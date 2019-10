Συνεργάτης Ερντογάν: «Πολύ σύντομα» η εισβολή στη Συρία

Την έναρξη της εισβολής στη Συρία «πολύ σύντομα» προανήγγειλε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας μέσω Twitter. Σύμφωνα με τον Φαχρετίν Αλτούν μονάδες των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, μαζί με ομάδες του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού, που υποστηρίζεται από την Άγκυρα, θα περάσουν τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

Η Άγκυρα αναμενόταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα να αρχίσει ευρείας κλίμακας εισβολή και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία.

The Turkish military, together with the Free Syrian Army, will cross the Turkish-Syrian border shortly.



YPG militants have two options: They can defect or we will have stop them from disrupting our counter-ISIS efforts.https://t.co/vQByIUQHQB