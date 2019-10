Τραμπ: Στήριξη στην Τουρκία αλλά και στους... Κούρδους μαχητές!

Με συνεχόμενα tweets ο Ντόναλντ Τράμπ επανέρχεται στο θέμα της Τουρκίας και των Κούρδων της Συρίας προκαλώντας νέα ερωτήματα σχετικά με τη στάση του αφού από τη μία χαρακτηρίζει την Άγκυρα, εν όψει της συνάντησης που θα έχει με τον Τ. Ερντογάν, στις 13 Νοεμβρίου, ως ισχυρό σύμμαχο και από την άλλη προειδοποιεί για επιπτώσεις στην οικονομία και την τουρκική λίρα. Την ίδια στιγμή χαρακτηρίζει του Κούρδους μαχητές ως φίλους υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα τους εγκαταλείψουν.

Η νέα αυτή παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ μέσω του twitter δείχνει την πρόθεσή του να μην λάβει κάποια ξεκάθαρη θέση αφήνοντας παράλληλα «χώρο» στην Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν να κινηθούν εντός της ζώνης της Συρίας, στέλνοντας όμως και μηνύματα περί στήριξης των Κούρδων μαχητών.

Οι έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία έχουν αναγκάσει τον Ντ. Τράμπ να προβαίνει σε αντιφατικές δηλώσεις που έχουν στόχο να ηρεμήσουν το κλίμα στις ΗΠΑ. Και αυτό διότι οι αντιδράσεις προέρχονται και από τους Ρεπουμπλικάνους και μάλιστα από στελέχη που θεωρούνται ως στενοί φίλοι και συνεργάτες του.

Το ενδεχόμενο να κατατεθεί νομοθετική πρόταση προκειμένου να ακυρωθεί η απόφασή του ήταν και η αφορμή να «απειλήσει» την Τουρκία με «οικονομική καταστροφή» εάν υπερβεί τα όρια κατά την εισβολή στη Συρία. Όρια που όμως είναι αδιευκρίνιστα και όπως ο ίδιος ανέφερε θα τα κρίνει ο ίδιος ο Ντ. Τράμπ μέσα από τη «σοφία» που διαθέτει.

Σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε και αφού ανακοίνωσε τη συνάντηση που θα έχει με τον Τ. Ερντογάν προχώρησε σε διθυραμβικές δηλώσεις για την Τουρκία

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πραγματικότητα, οι Τούρκοι κατασκευάζουν το κομμάτι του ατσάλινου σκελετού των δικών μας F-35 .Ήταν επίσης καλό που συνεργαστήκαμε, γιατί με βοήθησαν να σώσω πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας» ανέφερε για να συνεχίσει:

«Είναι επίσης καλοί στο να συναλλάσσεται κανείς μαζί τους… Επιπλέον, και το σημαντικότερο, θυμηθείτε ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό και ταμειακώς ενήμερο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ»

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS



Αμέσως μετά όμως επανήλθε στο θέμα με αναφορές στους Κούρδους.

Μπορεί να βρισκόμαστε σε φάση αποχώρησης από τη Συρία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εγκαταλείψει τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές. Το ίδιο πολύ καλή είναι και η σχέση μας με την Τουρκία, εταίρο μας στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει ήδη μεγάλο κουρδικό πληθυσμό»

Και στο σημείο αυτό επανέλαβε και τις απειλές κατά της Τουρκίας λέγοντας: «οποιαδήποτε απρόκλητη ή άσκοπη στρατιωτική ενέργεια θα είναι καταστροφική για την οικονομία της και για το πολύ εύθραυστο νόμισμά της».

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....