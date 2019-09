Συνεχίζεται η κόλαση στη Βενεζουέλα

Οι εξωδικαστικές εκτελέσεις φαίνεται πως συνεχίζονται στη Βενεζουέλα και πως οι Ειδικές Δυνάμεις Δράσης (FAES) και άλλες παραστρατιωτικές οργανώσεις μετέχουν ενεργά σε αυτές σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Η Μισέλ Μπατσελέτ δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ πως εκτός από τις φερόμενες εκτελέσεις, η υπηρεσία της τεκμηρίωσε τον βασανισμό στρατιωτών και άλλων που κρατούνται αυθαίρετα και κάλεσε την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο να τιμωρήσει τους δράστες.

