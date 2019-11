Συνάντηση Τζ. Πάιατ - Ζ. Ζάεφ στο περιθώριο του Thessaloniki Summit 2019

Η προοπτική ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν, σήμερα, στο περιθώριο του Thessaloniki Summit 2019 ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ.

«Εξαιρετική συζήτηση με τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ για την ισχυρή αμερικανική στήριξη στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα σε αυτό το ευρωατλαντικό μέλλον μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης.

Excellent discussion with PM @Zoran_Zaev on strong US support for North Macedonia’s accession to @NATO, the #EU, & the important role Greece plays in that EuroAtlantic future through increased cooperation in defense and security, energy, trade and investment. #ThessalonikiSummit pic.twitter.com/fLTCKStLpI