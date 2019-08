Συναγερμός στο Οχάιο: Φόβοι για επτά νεκρούς από πυροβολισμούς

Λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση με τους 20 νεκρούς και τους 26 τραυματίες στο Ελ Πάσο του Τέξας, τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πυροβολισμούς με επτά θύματα, κοντά στο Ντέιτον του Οχάιο στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «ένοπλο» στην East 5th Street.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί από πυρά χωρίς να έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come.