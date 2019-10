Στροφή 180 μοιρών από τον Ερντογάν – Θα συναντηθεί με Πενς και Πομπέο

Σε αλλαγή στάσης προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, ανακοινώνοντας δια του εκπροσώπου του ότι τελικά θα συναντηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγη ώρα μετά την άρνησή του να δει τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόκειται για τη δεύτερη μεταστροφή του Τ. Ερντογάν, καθώς χθες αναγκάστηκε να αφήσει έξω από τα αρχικά πλάνα την κατάληψη της Μανμπίτζ, μετά την αποστολή συριακών δυνάμεων στην πόλη.

Ο Ερντογάν, ο οποίος είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News πως ο Μάικ Πενς και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δεν θα γίνουν δεκτοί παρά μόνο από τους τούρκους ομολόγους τους, «προβλέπει να συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία», γνωστοποίησε μέσω του Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Earlier today, the President told @SkyNews that he won’t receive a U.S. delegation that is visiting Ankara today.



He does plan to meet the U.S. delegation led by @VP tomorrow — as confirmed in the below statement to the Turkish press. pic.twitter.com/vlqgzqnvEk