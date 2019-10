Σοβαρά επεισόδια στο Χονγκ Κονγκ - Πυροβολισμοί και μολότοφ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ μετά την εφαρμογή του νόμου περί εκτάκτων αναγκών από την κυβέρνηση.

Τα επεισόδια σημαδεύτηκαν από τον πυροβολισμό διαδηλωτή στο πόδι από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, όταν ο τελευταίος δέχθηκε επίθεση με βόμβες μολότοφ ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

This vid on Telegram shows that the white shirt man, who allegedly is an off duty police officer, was besieged, beaten and caught by petrol bombs in Yuen Long tonight. His pistol was dropped and almost taken away by protesters. pic.twitter.com/53Zi39KOwS