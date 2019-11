Μάχη με τον χρόνο για επιζώντες στα συντρίμμια - Στους 23 οι νεκροί

Ημέρα εθνικού πένθους η σημερινή στην Αλβανία, την επομένη του ισχυρού σεισμού 6,4 Ρίχτερ, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, κυρίως στο Δυρράχιο και στην κωμόπολη Θουμάνε, ενώ τα σωστικά συνεργεία εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η ισχυρότερη που έχει πλήξει την Αλβανία εδώ και πολλές δεκαετίες (ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή του Δυρραχίου από το 1926) προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων στο Δυρράχιο, στο Θουμάνε, καθώς και στα Τίρανα και άλλες παράκτιες πόλεις στην Αδριατική. Ακολουθήθηκε από 250 και πλέον μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας.

Η κύρια δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας, σε απόσταση σχεδόν 400 χιλιομέτρων, ακόμη και στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων.

Τα περισσότερα θύματα ανασύρθηκαν από συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στο Δυρράχιο και στο Θουμάνε, ενώ 650 άτομα τραυματίστηκαν ή χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να διασώσουν 45 άτομα που εντόπισαν σε συντρίμμια κτιρίων.

«Χάσαμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά σώσαμε επίσης πολλές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νοσοκομείο των Τιράνων το βράδυ της Τρίτης για να δει τραυματίες. «Δυστυχώς, ο απολογισμός των απωλειών δεν είναι ο οριστικός», προειδοποίησε.

Μάχη με το χρόνο για εντοπισμό και άλλων εγκλωβισμένων

Η μάχη με τον χρόνο για τα σωστικά συνεργεία, προκειμένου να εντοπίσουν και άλλους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, συνεχίζεται και σήμερα. Στο έργο αυτό συμμετέχει από το απόγευμα της Τρίτης και η ελληνική αποστολή έρευνας και διάσωσης, που μετέβη στην Αλβανία κατόπιν εντολής του Κυρ. Μητσοτάκη.

Η ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ επιχειρεί στην κωμόπολη Θουμάνε και κατάφερε να απεγκλωβίσει ζωντανή μια γυναίκα 45 ετών, καθώς και μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η ομάδα της 5ης ΕΜΑΚ επιχειρεί στο Δυρράχιο και έχει απεγκλωβίσει ζωντανό έναν άνδρα 24 ετών.

Στον τραγικό απολογισμό των σωστικών συνεργείων που επιχειρούν στις χτυπημένες από τον Εγκέλαδο αλβανικές πόλεις συμπεριλαμβάνονται ένας άνδρας που σκοτώθηκε όταν μέσα στον πανικό του πήδησε από ύψος από το σπίτι του στο Κούρμπιν, καθώς κι ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε δυστύχημα όταν το τμήμα του δρόμου στο οποίο κινείτο καταστράφηκε. Μέλη ενός σωστικού συνεργείου αφηγήθηκαν σε αλβανικά ΜΜΕ ότι ένα από τα θύματα ήταν μια ηλικιωμένη που έκανε το σώμα της ασπίδα για να σώσει τον εγγονό της.

Με κάθε διάσωση, πλήθος ανθρώπων ξεσπά σε ζητωκραυγές και επευφημίες προς τα σωστικά συνεργεία, όπως στη διάσωση ενός νεαρού από τα συντρίμμια κτιρίου που μετατράπηκε σε σωρό συντριμμιών κοντά σε μια παραλία στο Δυρράχιο.

Στις έρευνες συμμετέχουν περίπου 300 στρατιωτικοί και 1.900 αστυνομικοί.

Σημειώνεται ότι βοήθεια έστειλαν στην Αλβανία αρκετές ευρωπαϊκές χώρες — ήδη έχουν φθάσει και επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Κροατία, ενώ αναμένονται περίπου 100 Γάλλοι στρατιωτικοί και πολίτες ειδικευμένοι σε επιχειρήσεις διάσωσης που κινητοποίησε το Παρίσι. Ειδικούς έστειλαν επίσης η Σερβία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.

