Σχοινάς - Γιόχανσον: Προσηλωμένοι στην εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας

Για «εποικοδομητικό γύρο συνομιλιών με τις τουρκικές αρχές» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της συντάντησης του αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά και της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον με τις τουρκικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νέοι Ευρωπαίοι Επίτροποι, που είναι αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης, επισκέφτηκαν την Άγκυρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο και άλλους ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των Επιτρόπων, «η επίσκεψη ήταν μια ευκαιρία να δείξουμε χειροπιαστά ότι η ΕΕ είναι δεσμευμένη στη συνέχιση της εμπλοκής της και της συνεργασίας της με την Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, βασικό στρατηγικό εταίρο και γείτονα» και συμπληρώνεται ότι «η έναρξη του νέου πολιτικού κύκλου στην ΕΕ αποτελεί μια ευκαιρία για να ανανεώσουμε αυτή τη δέσμευση και η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Επιτροπής αποτελεί την απόδειξη γι αυτό».

Ο αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιόχανσον επανέλαβαν τη σταθερή δέσμευσή τους να παράσχουν την στήριξη που ήδη έχει συμφωνηθεί βάσει του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία και αναγνώρισαν επίσης ότι οι ανάγκες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να εκπληρώνονται με την υποστήριξη της ΕΕ.

Τέλος και οι οι δύο πλευρές «επαναδιατύπωσαν τη σταθερή προσήλωσή τους στην εφαρμογή όλων των πτυχών της συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας του 2016 και στην συνεχή και ανανεωμένη δέσμευσή μεταξύ τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Constructive day of talks in #Ankara together with ⁦@YlvaJohansson⁩. Thank you President @RTErdogan, @fuatoktay, @goklevent, @frkkymkc for your hospitality. The EU remains fully committed to the implementation of the EU-Turkey Statement of 16 March 2016. #MigrationEU pic.twitter.com/nEGwxoQOte