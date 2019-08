Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους κοντά στη Μόσχα - 23 τραυματίες

Αεροσκάφος της Ural Airlines με 233 επιβαίνοντες πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι στα περίχωρα της Μόσχας αφού λίγο μετά την απογείωσή του χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών, με τους Ρώσους να κάνουν λόγο για θαύμα καθώς αναφέρθηκαν μόνο τραυματισμοί.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν αλλά κανείς δεν σκοτώθηκε κατά την αναγκαστική προσγείωση του επιβατικού αεροσκάφους σε χωράφι καλαμποκιού νοτιοανατολικά της Μόσχας.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο αεροσκάφος επέβαιναν 226 επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος», σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Το Airbus Α321 της ρωσικής αεροπορικής εταιρίας Ural Airlines πραγματοποιούσε πτήση από τη Μόσχα προς τη Συμφερούπολη της Κριμαίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε το περιστατικό «θαύμα πάνω από το Ραμένσκ», αναφερόμενη στην περιοχή έξω από τη Μόσχα όπου πραγματοποιήθηκε η αναγκαστική προσγείωση, σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από το διεθνές αεροδρόμιο Ζουκόφσκι.

Ural Airlines A321 (VQ-BOZ) made an off-airport emergency landing in a cornfield after both engines ingested birds shortly after take-off at Moscow-Zhukovsky Airport (UUBW), Russia. There are some injuries among 234 people on flight #U6178 to Simferopol. https://t.co/BQY7NVXDYQ pic.twitter.com/kAPZgYmC2g