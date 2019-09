Πρίγκηπας Σαλμάν: Απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια οι επιθέσεις στη Σ. Αραβία

Τη θέση ότι οι επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας συνιστούν απειλή για τη παγκόσμια ασφάλεια και απαιτούν αντιμετώπιση, εξέφρασε ο Πρίγκηπας διάδοχος της χώρας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Η δήλωση του Μπιν Σαλμάν έγινε κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Γαε Ιν σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SPA.

