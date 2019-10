Πορτογαλία: Πρώτο κόμμα οι Σοσιαλιστές σύμφωνα με τα exit polls

Σύμφωνα με τα πρώτα exit polls ο Αντόνιο Κόστα εξασφαλίζει από 36% έως 39% των προθέσεων ψήφου έναντι 25% έως 30% για τον κύριο αντίπαλό του, το κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) του πρώην δημάρχου του Πόρτο Ρούι Ρίο.

Portugal: UCP-CESOP exit poll shows that centre-left PS (S&D) gets the plurality (most votes among all parties) with 40.2%. In the last election 2015, the centre-right alliance PSD-CDS/PP alliance held most of the votes.

