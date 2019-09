Ο Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να ερευνήσει τον γιο του Μπάιντεν

Στην δημοσιοποίηση της συνομιλίας ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι προχώρησε ο Λευκός Οίκος στον απόηχο της έρευνας που ζήτησε η αρχηγός των Δημοκρατικών στη Βουλή Νάνσι Πελόζι για το ενδεχόμενο αποπομπής του προέδρου.

Στο αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της συνομιλίας των δυο ηγετών φαίνεται ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να συνεργαστεί με τον δικηγόρο του Ρούντολφ Τζουλιάνι και τον Γενικό Εισαγγελέα Ουίλλιαμ Μπάρ για τις δραστηριότητες του γιου του υποψηφίου των Δημοκρατικών Τζό Μπάιντεν στην χώρα.

Στη συνομιλία, ο Τραμπ αναφέρει αρκετές φορές το όνομα του Μπάιντεν, σημειώνοντας πως ως αντιπρόεδρος, ο Μπάιντεν επεδίωξε την απομάκρυνση του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας για να βοηθήσει μια εταιρεία για την οποία εργαζόταν ο γιος του (κατηγορίες που έχουν διαψευσθεί).

Στη συνέχεια o Τραμπ είπε «Λέγονται πολλά για τον γιο του Μπάιντεν και ότι ο ίδιος προσπάθησε να σταματήσει την έρευνα στη χώρα σας. Αρκετοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα. Όποτε ό,τι και αν κάνετε με τον Γενικό Εισαγγελέα θα ήταν καλό. Ο Μπάιντεν κομπάζει ότι σταμάτησε την έρευνα και αυτό είναι τραγικό».

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του υποστήριξε ότι ήθελε να βοηθήσει τον Τραμπ, λέγοντας πως αφότου τοποθετήσει νέο Εισαγγελέα «αυτός ή αυτή θα εξετάσει την κατάσταση και πιο ειδικά την εταιρεία που ανέφερε σχετικά».

O Τραμπ αρχικά ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να τον βοηθήσει σχετικά με στοιχεία της έρευνας Μάλερ για τη Ρωσική ανάμειξη στις εκλογές των ΗΠΑ, το 2016. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά «Λένε ότι αρκετά ξεκίνησαν από την Ουκρανία, ό,τι και αν κάνετε είναι σημαντικό. Κάντε το αν είναι δυνατόν».

