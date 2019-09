Επίσημη έρευνα για την παραπομπή Τραμπ από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, ανακοίνωσε ότι ξεκινά επίσημη έρευνα με το ερώτημα της καθαίρεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το αν επιδίωξε τη βοήθεια της Ουκρανίας για να δυσφημίσει τον Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Ο πρόεδρος πρέπει να λογοδοτήσει. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δημοκρατική κ. Πελόζι.

Speaker Nancy Pelosi: "The intelligence community inspector general formally notified the Congress that the administration was forbidding him from turning over a whistleblower complaint—on Constitution Day. This is a violation of law." https://t.co/WZnIWjR7tP pic.twitter.com/ZS1lrfdU6w

Oι Δημοκρατικοί, που έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναμένεται να στηρίξουν οποιαδήποτε πρόταση για παραπομπή του Τραμπ στις κατηγορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πιέσει τον Ουκρανό ομόλογό του να του δώσει στοιχεία κατά του Τζο Μπάιντεν.

Λίγο νωρίτερα, η Ν. Πελόζι είχε κατηγορήσει τον επικεφαλής της υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τζόζεφ Μαγκουάιρ ότι, κατ' εντολή της κυβέρνησης Τραμπ, παραβιάζει τον νόμο επειδή δεν παραδίδει στο Κογκρέσο την καταγγελία που έκανε ένας μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, μέλος και ο ίδιος μιας υπηρεσίας πληροφοριών. Απέφυγε όμως να διευκρινίσει ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές της.

Η καταγγελία αυτή υποβλήθηκε τον Αύγουστο και αφορούσε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στα τέλη Ιουλίου ο Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται ότι άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι προκειμένου να ξεκινήσει το Κίεβο έρευνα σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν, του δεύτερου γιου του Δημοκρατικού πολιτικού, ο οποίος εργαζόταν από το 2014 για έναν ουκρανικό όμιλο φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο ενδεχόμενο έρευνας εις βάρος του, είχε ανακοινώσει ότι ενέκρινε τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη όπου εκπροσωπώ τη χώρα μας, όμως ενέκρινα τη δημοσιοποίηση του πλήρους απομαγνητοφωνημένου κειμένου της τηλεφωνικής συνομιλίας μου με τον Ουκρανό πρόεδρο», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....