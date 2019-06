Ντ. Τραμπ: Οι αμερικανικές εταιρείες μπορεί να εγκαταλείψουν το Μεξικό

Με νέα ανάρτησή του στο twitter, ο Ντόναλν Τραμπ, προειδοποίησε τη μεξικανική κυβέρνηση ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενδέχεται να εγκαταλείψουν το Μεξικό, εάν δεν αναχαιτίσει τη ροή των μεταναστών που φθάνουν στα σύνορα των δύο κρατών.

«Το Μεξικό στέλνει μια μεγάλη αντιπροσωπεία για να συζητήσει για τα σύνορα. Το πρόβλημα είναι ότι “μιλάνε” επί 25 χρόνια. Θέλουμε δράση, όχι κουβέντες. Θα μπορούσαν να λύσουν την κρίση στα σύνορα μέσα σε μια μέρα εάν το ήθελαν. Αλλιώς, οι εταιρείες μας και οι δουλειές θα γυρίσουν πίσω στις ΗΠΑ!», έγραψε ο Τραμπ.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!