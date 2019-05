Ντ. Τραμπ: Ήρθε η ώρα το Μεξικό να κάνει αυτό που πρέπει

Με ένα νέο του tweet, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί το Μεξικό να «κάνει αυτό που πρέπει» και να σταματήσει τις ροές παράτυπων μεταναστών, που ζητούν άσυλο στις ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λόγω των κυβερνήσεων των Δημοκρατικών, οι νόμοι περί μετανάστευσης στις ΗΠΑ είναι κακοί.

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done!