Ντ. Τούσκ: ήρθε το βρετανικό αίτημα για νέα αναβολή του Brexit

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε σήμερα τα μεσάνυχτα ότι έλαβε το αίτημα του Λονδίνου για νέα αναβολή του Brexit. «Το αίτημα για αναβολή μόλις έφτασε. Θα ξεκινήσω τώρα τις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πως θα αντιδράσουμε», τόνισε με tweet του ο Ντόναλντ Τουσκ.

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons.