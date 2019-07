Επεισόδια σε νέες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ

Αστυνομία με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν στο Γουέν Λονγκ του Χονγκ Κονγκ το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), λίγες ώρες μετά το αντικυβερνητικό συλλαλητήριο στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι στους κυριότερους δρόμους της περιοχής παρά την αστυνομική απαγόρευση.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε δυόμισι ώρες αφότου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν εναντίον ενός νομοσχεδίου που θα επιτρέψει την έκδοση υπόπτων στην Κίνα, και κατά της βίας που σημειώθηκε στη διάρκεια διαδηλώσεων στη Γουέν Λονγκ την περασμένη εβδομάδα.

At Sai Bin Wai, protesters trying to remove metal barricade on the road. Police nowhere to stop them.#hongkongprotests pic.twitter.com/LLOYD5K4si