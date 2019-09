Νέες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ - Μαθητές και φοιτητές στους δρόμους

Μαθητές λυκείων του Χονγκ Κονγκ ένωσαν σήμερα τις δυνάμεις τους με τους διαδηλωτές του κινήματος υπέρ της δημοκρατίας, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου. Οι μαθητές, σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες και προσπάθησαν να εμποδίσουν την κίνηση των συρμών του μετρό.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, τουλάχιστον 9.000 μαθητές από 200 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετείχαν στο μποϊκοτάζ. Αρκετοί εξ αυτών, είχαν το ένα μάτι τους καλυμμένο ως για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους με διαδηλώτρια που έχασε το μάτι της κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν και φοιτητές από το Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το City University.

HK school students strike rally underway in Central, the crowd dressed in either white school uniforms or black resistance uniforms, chanting slogans of the movement. 1/2 pic.twitter.com/KCxXaL7Wc2