Λιβύη: Προελαύνουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ συνεχίζει την προσπάθειά του να καταλάβει την πρωτεύουσα της χώρας, Τρίπολη βομβαρδίζοντας αντίπαλες θέσεις σε στρατόπεδο νότια της Τρίπολης, καθώς και άλλα σημεία στην περιοχή.

Ο LNA υποστήριξε ότι οι θέσεις χρησιμοποιούνταν από την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ «κυβέρνηση εθνικής ενότητας» (GNA) για «εγκατάσταση οχημάτων και καυσίμων». Επίσης, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ πραγματοποίησαν «τρεις αεροπορικές επιδρομές στις θέσεις των πολιτοφυλακών» σε έναν άλλο αεροδιάδρομο.

Από την πλευρά του, ο στρατός της κυβέρνησης της Τρίπολης έστειλε σημαντικές ενισχύσεις νότια της Τρίπολης, την ώρα που τοπικά συμβούλια με πρώτο αυτό της γειτονικής Μισράτα κήρυξε με κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε επιστράτευση ενόψει της επίθεσης του Χαφτάρ.

Libyan Army sends massive reinforcements to the battlegrounds in southern #Tripoli as cities of the western and central regions of #Libya declare a state of full mobilization to repel warlord Haftar’s attack on Tripoli pic.twitter.com/zGvqqMl6Fa