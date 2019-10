Κυρώσεις στην Τουρκία ανακοίνωσε ο Ντ. Τραμπ

Την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, λόγω της στρατιωτικής της επιχείρησης στη Συρία, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια μακροσκελή του ανακοίνωση πρόεδρος Τραμπ αναφέρει πως «σύντομα θα εκδοθεί εκτελεστικό διάταγμα επιβολής κυρώσεων εναντίον νυν και πρώην μελών της Τουρκικής κυβέρνησης καθώς και κάθε προσώπου που μετέχει στις αποσταθεροποιητικές πράξεις της Τουρκίας στη Συρία. Ως εκ τούτου επανέρχονται στο 50% οι δασμοί στα προϊόντα χάλυβα της Τουρκίας, ενώ παγώνουν οι διαπραγματεύσεις από το υπουργείο Εμπορίου για εμπορική συμφωνία με την Τουρκία ύψους 100 δισ. δολαρίων».

Μεταξύ άλλων, ο Ντ. Τραμπ αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως ξεκαθάρισε στον τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ Ερντογάν, ότι «η δράση της Τουρκίας προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και δημιουργεί προϋποθέσεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου», ενώ καταλήγει επισημαίνοντας ότι «είμαι έτοιμος να καταστρέψω τάχιστα την τουρκική οικονομία αν οι τούρκοι ηγέτες συνεχίσουν αυτό το επικίνδυνο και καταστροφικό μονοπάτι».

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απέσυρε από τη Συρία «θα αναπτυχθούν ξανά και θα παραμείνουν στην περιοχή προκειμένου να ελέγχουν την κατάσταση και να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη επανάληψη του 2014, όταν η παραμελημένη απειλή του ISIS ξεκίνησε να μαίνεται σε Ιράκ και Συρία.»

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME