Ντ. Τραμπ: Ο Άσαντ και οι Κούρδοι ας πολεμήσουν την Τουρκία για τη γη τους

Νέα τοποθέτηση για τη Συρία, μέσω twitter, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι απέσυρε τα αμερικανικά στρατεύματα προκειμένου να αφήσει τις δυνάμεις του προέδρου Άσαντ να προστατεύσουν τους Κούρδους και να πολεμήσουν για τα εδάφη τους.

Όπως προσθέτει ο ίδιος δε, δεν έχει πρόβλημα με όποιον θέλει να βοηθήσει στην προστασία των Κούρδων ας είναι και ο... Ναπολέων Βοναπάρτης, ενώ καταλήγοντας αναφέρει χαρακτηριστικά «ελπίζω να τα πάνε καλά, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά!».

Αναλυτικά, στις αναρτήσεις του ο πρόεδρος Τραμπ γράφει:

«Αφότου επικρατήσαμε 100% επί του χαλιφάτου του ISIS, μετακίνησα σε μεγάλο βαθμό τα στρατεύματά μας εκτός Συρίας. Άφησα τη Συρία και τον Άσαντ να προστατεύσουν τους Κούρδους και να πολεμήσουν την Τουρκία για τη γη τους. Είπα στους στρατηγούς μου, γιατί πρέπει να πολεμάμε εμείς για τη Συρία και τον Άσαντ ώστε να προστατεύουμε τη γη του εχθρού μας; Όποιος θέλει να βοηθήσει τη Συρία στο να προστατεύσει τους Κούρδους είναι εντάξει με εμένα, είτε είναι η Ρωσία, η Κίνα ή ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Ελπίζω να τα πάνε όλοι εξαιρετικά, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά!».

....and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away!