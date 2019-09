Κίνα: Δεν μας φοβίζει η πρακτική εκφοβισμού των ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επέκρινε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα τα οποία οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι σκόπιμα μεταφέρουν πετρέλαιο από το Ιράν κατά παράβαση του εμπάργκο της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

«Είμαστε πάντα αντίθετοι με τις μονομερείς κυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γκένγκ Σουάνγκ, προσθέτοντας ότι «Δεν φοβόμαστε το bullying την πρακτική εκφοβισμού των ΗΠΑ».

Χθες, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν, γνωστοποίησε πως επέβαλε νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν σε βάρος πέντε Κινέζων ιδιωτών και έξι εταιριών, μεταξύ των οποίων δύο θυγατρικές της εταιρίας Cosco Shipping.

Οι κυρώσεις στοχοποιούν τις Cosco Shipping Tanker και Cosco Shipping Tanker Seaman and Ship Management, αλλά δεν αφορούν τη μητρική εταιρία, σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Θέτουν επίσης στο στόχαστρο τις China Concord Petroleum, Kunlun Shipping Company, Kunlun Holding Company και Pegasus 88 Limited, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σε σημείωμα του, το Eurasia Group αναφέρει ότι «οι τελευταίες κυρώσεις αποδεικνύουν ότι το Ιράν αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα».

#China has taken and will continue to take necessary measures to safeguard the legitimate rights and interests of its domestic entities, the Ministry of Foreign Affairs said Thursday in response to the latest #US sanctions imposed on Chinese companies and nationals. pic.twitter.com/7N75vGeNNw