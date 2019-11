Καλιφόρνια: Μαίνονται οι καταστροφικές πυρκαγιές - Aπειλούνται σπίτια

Εκατοντάδες καλιφορνέζοι πυροσβέστες έδιναν μάχη χθες Τρίτη με τη νέα πυρκαγιά που απειλεί χιλιάδες κατοίκους περιοχής κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα, εκατό και πλέον χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες. Ήδη 6.300 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις οικίες τους, ενώ απειλούνταν από τη φωτιά 2.400 σπίτια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής της επαρχίας Σάντα Μπαρμπαρα Μάικ Ελιάσον στην τηλεόραση KEYT.

Η πυρκαγιά αυτή, την οποία οι αρχές βάπτισαν Cave Fire, εκδηλώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στον εθνικό δρυμό Λος Πάντρες. Χθες το πρωί είχε εξαπλωθεί σε έκταση 15.370 στρεμμάτων και απειλούσε την τουριστική Σάντα Μπάρμπαρα.

Πάνω από 600 πυροσβέστες, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξέδωσαν διαταγή κατεπείγουσας απομάκρυνσης για τους κατοίκους 2.400 σπιτιών.

Firefighters battled the flames after a fire broke out in the Los Padres National Forest. Power outages were reported and mandatory evacuations were put in place for some of Santa Barbara County in California. https://t.co/SQjmJFm922 pic.twitter.com/3jQicncbkM