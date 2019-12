Ισραήλ: Στηρίζουμε πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

Την πλήρη στήριξή του στην Ελλάδα για το θέμα των θαλάσσιων ζωνών, απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο τονίζει την αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια παραβίασης των δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ταυτόχρονα εκφράζει την ανησυχία του για τις κινήσεις της Τουρκίας στην Μεσόγειο υποστηρίζοντας πως η αγνόση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας μπορεί να υπονομεύσει τη σταθερότητα στην περιοχή

Η δήλωση στήριξης στην οποία αναφέρει ακόμη ότι το Ισραήλ αποδίδει «κεφαλαιώδη σημασία στην εταιρική σχέση του με την Ελλάδα» έρχεται να αναδείξει το μείζονος σημασίας πρόβλημα που εγείρεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας η οποία, σημειωτέον, προχώρησε σε ένα μνημόνιο με την Λιβύη το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τα πρόσφατα βήματα της Τουρκίας στην Μεσόγειο. Η αγνόηση του εθιμικού διεθνούς δίκαιου της Θάλασσας μπορεί να υπονομεύσει την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή

Το Ισραήλ επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του και την αλληλεγγύη του με την Ελλάδα στις θαλάσσιες ζώνες της και την αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών. Το Ισραήλ αποδίδει κεφαλαιώδη σημασία στην εταιρική σχέση του με την Ελλάδα.»

Israel reiterates its full support and solidarity with Greece in its maritime zones and its opposition to any attempt to violate these rights. Israel attaches great importance to its partnership with Greece.