«Ανοικτός ο δρόμος» για συμφωνία δηλώνουν οι Τζόνσον-Βάραντκαρ

Οι πρωθυπουργοί της Ιρλανδίας Λίο Βαραντκαρ και της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα με στόχο την επίτευξη ενός συμβιβασμού στο θέμα των συνόρων της Βόρειας Ιρλανδίας που ενδεχομένως θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω συνομιλίες προς μία συμφωνία για το Brexit, βλέπουν «ανοικτό δρόμο» προς αυτή τη κατεύθυνση όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση τονίζει «Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο Ιρλανδός πρωθυπουργός είχαν μια λεπτομερή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι δυο πλευρές θεωρούν ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον και των δυο χωρών. Συμφώνησαν ότι ο δρόμος είναι ανοικτός προς αυτή τη κατεύθυνση. Μετά τις συζητήσεις ο Ιρλανδός πρωθυπουργός θα συμβουλευτεί την αρμόδια ομάδα δράσης της χώρας του, ενώ ο Υπουργός Brexit Στίβεν Μπάρκλει θα συναντηθεί αύριο με τον Μισέλ Μπαρνιέ».

