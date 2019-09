Ιράν: Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άρνηση της πραγματικότητας

Οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε άρνηση» της πραγματικότητας, όταν κατηγορούν την Τεχεράνη ότι είναι υπεύθυνη για τις επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης, εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, έγραψε σήμερα σε μήνυμά του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άρνηση εάν σκέφτονται ότι τα θύματα στην Υεμένη των χειρότερων εγκλημάτων πολέμου, τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια, δεν θα έκαναν τα πάντα για να ανταποδώσουν» αναφέρει στο tweet ο Ζαρίφ αναφερόμενος στα θύματα των πληγμάτων που εξαπολύει ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία εναντίον της Υεμένης.

US is in denial if it thinks that Yemeni victims of 4.5 yrs of the worst war crimes wouldn't do all to strike back.



Perhaps it's embarrassed that $100s of blns of its arms didn't intercept Yemeni fire.



But blaming Iran won't change that.



Ending the war=only solution for all. pic.twitter.com/w1qUkdfw6M