Τέξας: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - 15 νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε πολυκατάστημα στο Ελ Πάσο του Τέξας, με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς και πάνω από 18 τραυματίες. «Πολλοί είναι οι νεκροί» από τη σημερινή επίθεση στο Ελ Πάσο, ανακοίνωσε η Ολίβια Ζεπέντα διευθύντρια του γραφείου του δημάρχου, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Η ίδια τόνισε πως οι ύποπτοι έχουν συλληφθεί.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα προβάλλουν εικόνες με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο.

«Τρεις είναι οι συλληφθέντες» και «αρκετοί είναι οι νεκροί» από τη σημερινή ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής στο Τέξας Ντι Μάγκρο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Από τον Λευκό Οίκο ανακοινώθηκε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την ένοπλη επίθεση και εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Επίσης με τον κυβερνήτη Άμποτ επικοινώνησε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ.

"Η σκέψη μου είναι στο Ελ Πάσο και θα ήθελα να το σκέφτεσθε κι εσείς", τόνισε από την πλευρά του ο δημοκρατικός υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματός του Μπέτο Ο' Ρουρκ, που προέρχεται από την πόλη αυτή του Τέξας.

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Twitter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος). Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει».

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.