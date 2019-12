ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε λύκειο στο Ουισκόνσιν

Ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα σε λύκειο του Ουισκόνσιν, όταν ένας μαθητής έφερε όπλο μαζί του στο σχολείο, σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδει το Reuters.

Συγκεκριμένα, το Λύκειο Γουοκίσα Σάουθ, που απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα δυτικά του Μιλγουόκι, αποκλείστηκε μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ ενός μαθητή και ενός φύλακα, ανέφερε η εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel.

The suspect is in custody and the building is safe and secure, according to the Waukesha Police Department. https://t.co/bnhG4NHIjL