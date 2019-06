ΗΠΑ: Δημοτικός υπάλληλος σκότωσε 12 και τραυμάτισε 11 άτομα

Νεκρός έπεσε από τα ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς ένας δημοτικός υπάλληλος ο οποίος νωρίτερα εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του δημοτικού κέντρου της πόλη και άρχισε να πυροβολεί τους συναδέλφους του με αποτέλεσμα να σκοτώσει 12 και να τραυματίσει άλλους 11. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τον δράστη.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής. Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Βιρτζίνια Μπιτς, Τζέιμς Κερβέρα τόνισε ότι το πολύνεκρο περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ένοπλος δράστης εισέβαλε και «αμέσως και αδιακρίτως άνοιξε πυρ εναντίον όλων των θυμάτων». Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στους πυροβολισμούς, που αντάλλαξε ο δράστης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα της Βιρτζίνια Μπιτς σε αναρτήσεις στο twitter τόνισε ότι αστυνομικοί απάντησαν σε ένα περιστατικό με ένοπλο στο κτίριο 2 του δημοτικού κέντρου της πόλης και συμβούλεψε το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για «πολλούς τραυματίες», προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή πιστεύεται ότι υπάρχει μόνο ένας ένοπλος δράστης, και ότι αυτός έχει συλληφθεί».

Τα θύματα του μακελειού βρέθηκαν και στους τρεις ορόφους του κτιρίου, ενώ ο δράστης σκότωσε τον πρώτο μέσα σε αυτοκίνητο, προτού μπει στο κτίριο.

Αρχικά έξι άνθρωποι από το σημείο διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης Σεντάρα, που επιβλέπει τη λειτουργία των νοσοκομείων. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Ένας εργαζόμενος σε δημόσια έργα δήλωσε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, που συνεργάζεται με το NBC, ότι οι εργαζόμενοι του δήμου βρίσκονταν στα γραφεία τους όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και είπε ότι είδε μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα στο κλιμακοστάσιο.

Επίσης, ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, που συνεργάζεται με το ABC, μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.

Η εφημερίδα Virginian-Pilot ανέφερε, επικαλούμενη έναν αστυνομικό, ότι ο ένοπλος δράστης βρισκόταν εντός του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στο δημαρχείο.

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Ραλφ Νόρθαμ τόνισε με tweet του ότι το επιτελείο του «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση στην Βιρτζίνια Μπιτς» και ο ίδιος ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή και να «ακολουθήσουν τις οδηγίες των δυνάμεων επιβολής του νόμου».

Virginia Beach Chief James Cervera provides details on shooting: “I want you to know that during this gun battle basically, the officer stopped this individual from committing more carnage in that building” pic.twitter.com/bBiloTbIXO

"Tonight, there are 12 more Americans whose lives have been cut short... This may be what's often referred to as the new normal. But we cannot accept that." CNN's @DonLemon reflects on the mass shooting at a municipal building in Virginia Beach, Virginia. https://t.co/GuuPrWHJUE pic.twitter.com/nf7f9zBHok