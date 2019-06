ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Νιούαρκ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαιτίας της αναγκαστικής προσγείωσης που πραγματοποίησε εκεί ένα αεροσκάφος απαγορεύτηκαν προσωρινά οι πτήσεις από και προς αυτό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο πιλότος ενός αεροσκάφους ανέφερε πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με σκασμένο το ελαστικό του ενός τροχού του αεροπλάνου. Σύμφωνα με το NBC CONNECTICUT, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και δεν υπάρχουν τραυματίες ανάμεσά τους.

«Λόγω έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο, προς το παρόν δεν υπάρχουν αφίξεις ή αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του Νιούαρκ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας πριν έρθετε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η πρώτη ανάρτηση του αεροδρομίου, ενώ σε νεότερη ανάρτηση μετά από περίπου 40 λεπτά ενημερώνει ότι πλέον οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Due to an airport emergency there are currently no arrivals nor departures from Newark Airport.Please check with your carrier before coming to the airport [30]

Flight activity has resumed at #EWR following earlier emergency landing of United plane that forced brief suspension of flights in and out of the airport. All pax deplaned, crews on scene to clear the area. Expect delays and please call your airline for flight status.