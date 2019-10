«Εχθρική ενέργεια» η παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία

«Εχθρική ενέργεια» που θα ενθαρρύνει την κλιμάκωση της έντασης στην Αν. Μεσόγειο, χαρακτηρίζει η γαλλική πρεσβεία στην Κύπρο την παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία με αφορμή τις κοινοποιήσεις από την πλευρά της γείτονας χώρας ότι ένα από τα τουρκικά πλοία ερευνών για πετρέλαιο και αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο θα αρχίσει σύντομα γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Με ανακοίνωσή της, η οποία αναρτήθηκε και στο λογαριασμό της στο twitter, η γαλλική πρεσβεία τονίζει ότι «η άφιξη ενός νέου Τουρκικού πλοίου στην αποκλειστική κυπριακή οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) αποτελεί παραβίαση της κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Κύπρου και του διεθνούς δικαίου. Πρόκειται για μια εχθρική κίνηση, η οποία ενδέχεται να ενθαρρύνει την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

The arrival of a new Turkish #drilling ship in the Cypriot Exclusive Economic Zone (EEZ) is a violation of the sovereignty of the Republic of #Cyprus and international law. This is an unfriendly move, likely to encourage an escalation of tensions in the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/lDy13XB8LX