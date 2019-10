Βίντεο από την επιχείρηση κατά του επικεφαλής του ISIS

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μεταδώσει εικόνες από την επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη βορειοδυτική Συρία στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας, ο οποίος επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών του Ιράκ συνέδραμαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του αλ Μπαγκντάντι.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, στο χωριό Μπαρίσα που κατά πληροφορίες βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση με στόχο τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους που είχε ως αποτέλεσμα τον - ανεπιβεβαίωτο μέχρι στιγμής - θάνατο του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Ειδησεογραφικό δίκτυο ανάρτησε βίντεο στο λογαριασμό του στο twitter όπου διακρίνεται το σημείο στο οποίο επιχείρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις.

UPDATE: Video footage of the destroyed compound after the U.S special forces operation that reportedly killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi, the compound where al-Baghdadi was located in the Barisha village in Syria's Idlib was taken out with an airstrike. pic.twitter.com/Lc6LhHOTaS