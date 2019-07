Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας στη Σανγκάη

Ολοκληρώθηκαν, με μια κοφτή απάντηση από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών στην προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου, να μην χρονοτριβούν, οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων για το εμπόριο, που αναζητούσαν τρόπους να τερματιστεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών.

Καθώς ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ και ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν προσγειώθηκαν χθες στη Σανγκάη, ο Τραμπ κατηγόρησε το Πεκίνο μέσω Twitter ότι χρονοτριβεί και προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει χειρότερη έκβαση για την Κίνα εάν συνεχίσει να καθυστερεί.

China has lost 5 million jobs and two million manufacturing jobs due to the Trump Tariffs. Trumps got China back on its heels, and the United States is doing great. @AndyPuzder @MariaBartiromo

Οι συναντήσεις αυτής της εβδομάδας, οι πρώτες εμπορικές συνομιλίες δια ζώσης ύστερα από την ανακωχή στο πλαίσιο της G20 τον περασμένο μήνα, περιελάμβαναν ένα δείπνο εργασίας χθες στο ιστορικό ξενοδοχείο της Σανγκάης Fairmont Peace και μισή ημέρα διαπραγματεύσεων σήμερα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έκανε άμεσα κάποια σχόλια δημοσίως.

Όπως μετέδωσε αργότερα, το κρατικό πρακτορείο της Κίνας, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν το Σεπτέμβριο.

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Λιου Χε, που είναι επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας, αποχαιρέτισε τον Λαϊτχάιζερ, τον Μνούτσιν και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους καθώς η αυτοκινητοπομπή τους αποχώρησε από το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν ύστερα από μία οικογενειακή φωτογραφία, που τραβήχτηκε γύρω στις 1:45 μ.μ, τοπική ώρα (08.45 ώρα Ελλάδας), λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Οι συνομιλίες της Σανγκάης αναμένονταν να επικεντρωθούν σε κινήσεις «καλής θέλησης», όπως οι κινεζικές δεσμεύσεις για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και τα βήματα από την πλευρά των ΗΠΑ να χαλαρώσουν κάποιες κυρώσεις στην κινεζική εταιρία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei Technologies, όπως είπε νωρίτερα στο Reuters πρόσωπο με γνώση των συνομιλιών.

Την ώρα που ξεκινούσαν χθες οι συνομιλίες, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι η Κίνα φάνηκε να υπαναχωρεί από τη δέσμευσή της να αγοράσει αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και προειδοποίησε ότι η εάν η Κίνα καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις με την ελπίδα ότι ο ίδιος δεν θα επανεκλεγεί στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020, το αποτέλεσμα θα είναι δυσχερέστερο για την Κίνα.

China is doing very badly, worst year in 27 - was supposed to start buying our agricultural product now - no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years....