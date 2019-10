Χονγκ Κονγκ: Αποκλείστηκε η υποψηφιότητα του ακτιβιστή Τζόσουα Ουόνγκ

Του Γιάννη Μαντζίκου

Ο Τζόσουα Γουόνγκ ένας από τους πλέον γνωστούς ακτιβιστές του Χονγκ Κονγκ και εκ των ιδρυτών του Κόμματος Demosisto αποκλείστηκε σήμερα από τις διαμερισματικές εκλογές που θα λάβουν χώρα στην πόλη τον επόμενο μήνα.

I become the only candidate banned from running in November’s District Council Election as Returning officer, Laura ARON ruled my nomination invalid this morning. It proved how Beijing manipulate the election with political cersorship and screening. pic.twitter.com/mwZNKUApFM