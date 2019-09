Χ. Ροχανί: Οι ΗΠΑ πρόσφεραν άρση κυρώσεων για να γίνουν διαπραγματεύσεις

Του Γιάννη Μαντζίκου

Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανι ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον προσφέρθηκε να άρει όλες τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης με αντάλλαγμα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται την ιστοσελίδα του Ιρανού προέδρου, ο Ροχανί δήλωσε: «Στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, η Καγκελάριος της Γερμανίας και ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξαν ότι αν γίνουν διαπραγματεύσεις, θα αρθούν οι κυρώσεις. Όταν ρώτησα ποιες κυρώσεις, μου απάντησαν: "όλες"».

Ο Ροχανί πρόσθεσε ότι «αυτή ωστόσο η προσφορά έγινε εν μέσω ισχυρής πίεσης και δεν είμαστε σίγουροι για το πού θα μπορούσε να καταλήξει», με τον Ιρανό πρόεδρο να μην διευκρινίζει αν η φερόμενη προσφορά ισχύει ακόμα ή απορρίφθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Ιράν, Μπράιαν Χουκ, σε δηλώσεις του στο κανάλι i24 ανέφερε πως «υπάρχουν ακόμα αρκετές κυρώσεις, πριν λάβουμε αλλά μέτρα για την Τεχεράνη».

“There’s still plenty more to sanction” before taking further action on #Tehran, top US official on #Iran, Brian Hook, tells i24NEWS’s @ShaynaEstulin: pic.twitter.com/97cdBqGcMD