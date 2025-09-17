Α. Λοβέρδος: Μια προσχώρηση που πόνεσε πολλούς

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στο ΠΑΣΟΚ ήταν επόμενο και αναμενόμενο να προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως στους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι πιστοί του Γιώργου Παπανδρέου, προέδρου του ΚΙΔΗΣΟ, ο οποίος το 2015 εγκατέλειψε το κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του, ίδρυσε δικό του κόμμα, μόνον και μόνον για να πλήξει τον Β. Βενιζέλο. Φυσικά αντέδρασαν και οι γραφικοί εκ δεξιών αντιμητσοτακικοί διότι βλέπουν πως ο Μητσοτάκης όχι μόνον δεν πέφτει, αλλά η Νέα Δημοκρατία ανακτά τις δυνάμεις της και διευρύνεται. Και αυτό πονά.

Είναι δεδομένο πως η Νέα Δημοκρατία έκτισε από το 2019 ένα μπλοκ εξουσίας το οποίο συγκρότησαν οι παραδοσιακές δυνάμεις της Κεντροδεξιάς, ένα σημαντικό κομμάτι του μεταρρυθμιστικού Κέντρου και ένα τμήμα της ευρύτερης Αριστεράς του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Αυτό το μπλοκ εξουσίας έδωσε και τη δεύτερη μεγάλη νίκη στις εκλογές του 2023, μια νίκη που έφερε και την πλήρη αποσύνθεση της κυβερνώσας Αριστεράς.

Είναι φυσιολογικό μια συνταγή που έχει πετύχει να μη θέλεις να την χαλάσεις. Έτσι, ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που του χάρισε πέντε συνεχόμενες εκλογικές νίκες. Δηλαδή και να διατηρήσει την επιρροή του στον χώρο του μεταρρυθμιστικού Κέντρου και να ηγεμονεύει στην Κεντροδεξιά. Ένα εγχείρημα με πολλές δυσκολίες λόγω της εξαετούς κυβερνητικής φθοράς.

Η χθεσινή προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία του Ανδρέα Λοβέρδου-όπως και τα όσα θα ακολουθήσουν-αποδεικνύουν ένα πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία όχι απλώς αντέχει, αλλά αποτελεί και πόλο έλξης πολιτικών από όμορους χώρους. Έτσι, ανατρέπονται οι εκτιμήσεις που προέβλεπαν την οσονούπω κατάρρευση της κυβέρνησης ή την εν κινήσει αντικατάσταση Μητσοτάκη, διαψεύδοντας τους σχετικούς σεναριογράφους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συνεπής στην πολιτική των διευρύνσεων που ακολούθησαν σχεδόν όλοι οι προηγούμενοι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Τα μεγάλα κόμματα δεν φοβούνται μήπως αλλοιωθεί η φυσιογνωμία τους, καθώς αυτή δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά συνεχώς εξελίσσεται πάντα όμως εντός του ευρύτερου πλαισίου των καταστατικών αρχών τους.

Φυσικά-και γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε-η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα στα δεξιά της. Όποιος δεν το βλέπει μάλλον είναι τυφλός. Στα εθνικά θέματα και στο μεταναστευτικό, υπάρχει θέμα. Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά πρόσωπα, αλλά πολιτικές ή για να γίνω σαφέστερος αφορά στάσεις που προκαλούν σύγχυση και παρερμηνείες. Και σε τέτοια ζητήματα δεν χωρούν θολά μηνύματα ούτε αρκούν φραστικές υπερβολές. Οι πολίτες θέλουν ξεκάθαρες θέσεις διατυπωμένες με σαφήνεια. Θέλουν ενημέρωση και αποφασιστικότητα.

Όταν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με δημοτικότητα 7% πιστεύει πως μπορεί, έστω με μια ψήφο παραπάνω, να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και την ίδια στιγμή προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία ένας εκ των συνδιεκδικητών της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, πολύ εύκολα γίνεται αντιληπτό πως στην κούρσα αυτή δεν υπάρχει ούτε καν αουτσάιντερ. Υπάρχει μόνο ένα γκανιάν.