Άριστα έπραξε ο Ανδρέας

Ο σωστός και πολιτικά έντιμος άνθρωπος, λέει και κάνει αυτό που πιστεύει δίχως περικοκλάδες, υπεκφυγές και «σου ‘πα μου ‘πες». Αν θεωρεί ότι στην παρούσα φάση ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος απ’ τον Ανδρουλάκη και η ΝΔ πιο κοντά στις απόψεις του απ’ όσο το ΠΑΣΟΚ, πάει στην ΝΔ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Οι πράξεις μετράνε. Όλοι ξέραμε από καιρό ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον, πιο κοντά στη ΝΔ του Κυριάκου απ’ όσο στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου. Κατά τούτο, η χθεσινή ανακοίνωση δεν εξέπληξε, μην σας πω ότι άργησε.

Εγώ τον Ανδρέα Λοβέρδο τον ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι τύπος που μασά τα λόγια του. Θυμίζω ότι μόλις έγινε υπουργός (εργασίας) του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι του υπουργοί πετούσαν ακόμα στο συννεφάκι του «λεφτά υπάρχουν», ήταν ο πρώτος που βγήκε στις τηλεοράσεις και στα επίμονα αιτήματα για επιδόματα και αυξήσεις, είπε το σημαδιακό «ώπα, ώπα, μην ζητάτε… δεν υπάρχει σάλιο».

Έντιμα και καθαρά διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με γραμμή «ούτε κατά διάνοια παρέα με τον ΣΥΡΙΖΑ». Έχασε, εντάξει. Έμεινε εκτός ενεργούς πολιτικής για ικανό διάστημα, ώστε να μην μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι μεταπήδησε από το ένα κόμμα στο άλλο με ιδιοτελή σκοπό την εκλογή του. Αν ήθελε, από το 2023 θα ήταν βουλευτής της ΝΔ και σήμερα πιθανότατα υπουργός. Άφησε όμως το απαραίτητο χρονικό κενό, ώστε κανένας να μην μπορεί να του πει ότι είναι ένας κυνικός θεσιθήρας.

Πάντα όμως ήταν ένα πολιτικό όν. Ακόμα και όταν απείχε από την πρώτη γραμμή ως πρωταγωνιστής, διατύπωνε τις πολιτικές του θέσεις. Στην υπόθεση Novartis, είναι μάλλον ο μοναδικός που αντί να λέει αοριστολογίες περί «ενορχηστρωτών» και «ηθικών αυτουργών» και «εγκεφάλων» που δεν έδωσαν τελικά λόγο στη Δικαιοσύνη, φωνάζει καθαρά το όνομα «Αλέξης Τσίπρας». Και μπράβο του.

Τώρα εντάχθηκε στην ΝΔ και θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα. Θα μετρηθεί κι εκεί. Ξέρω ότι είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι θα τονώσει το κεντρώο προφίλ μιας κυβέρνησης που εκ των πραγμάτων κάνει μια στροφή προς τα δεξιά (ως προς την ρητορική της τουλάχιστον), όπως ξέρω και αρκετούς εντός ΝΔ που λένε «μα κι άλλος ΠΑΣΟΚος στις τάξεις μας; Νισάφι».

Ο Λοβέρδος θα παλέψει για το ένα, θα αναμετρηθεί και με το άλλο. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι λείπει από την Βουλή. Όπως λείπει κι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όσο για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, ας είμαστε ρεαλιστές. Ο Ανδρουλάκης άκουγε Λοβέρδος και στραβομουτσούνιαζε, ο Λοβέρδος άκουγε Ανδρουλάκης και τον έπιανε αναφυλαξία. Μπορούσαν αυτοί οι δυο να ναι στο ίδιο κόμμα; Ελάτε τώρα.