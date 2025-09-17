Ας δώσει ο Λοβέρδος στη δημοσιότητα την επιστολή του στον Ανδρουλάκη

Με μια ιταμή ανακοίνωση, τύποις άτυπη ενημέρωση, αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου, στη ΝΔ.

Η αξιωματική αντιπολίτευση «ερμήνευσε» την ένταξη του πρώην υπουργού ως δόλια παρέμβαση Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, και τον Λοβέρδο, ότι μετά τη μη εκλογή του αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, ενώ τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Και καταλήγει: «Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Είχε προηγηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Λοβέρδου κατά την οποία μαζί με τα καλωσορίσματα, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα».

Συνέχισε τονίζοντας: «Μακριά από ταμπέλες και δόγματα λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μια διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα».

Από την πλευρά του, λακωνικός ο Α. Λοβέρδος δήλωσε : «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Το γυαλί μεταξύ Λοβέρδου και Ανδρουλάκη είχε ραγίσει προ πολλού. Οι δύο διήγαν σε κλίμα ψυχρότητας καθώς ο Ανδρουλάκης με την πρώτη εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αναβίωσε τη μικροκομματική της ΠΑΣΠ με την οποία είχε γαλουχηθεί.

Περικλείστηκε σε ένα στενό κύκλο πιστών συνεργατών, ακούγοντας μόνο αυτούς και υποβαθμίζοντας τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος. Πολλά επιφανή στελέχη ένιωθαν παραγκωνισμένα, αποξενωμένα και χωρίς παρεμβατικό λόγο στη λήψη αποφάσεων.

Η αντίθεση των δύο επιτάθηκε, με την εμφανή και δημοσίως εκδηλωθείσα διάσταση απόψεων τον Μάρτιο του 2023. Αφορούσε κατεύθυνση του κόμματος, την τακτική του απέναντι στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον τρόπο προσέγγισης του κεντρώου χώρου, κ.α.

Αιχμιακό σημείο αποτέλεσε το θέμα των (αχρείαστων τελικά) κυβερνητικών συνεργασιών. Ενόψει των εκλογών του Μαΐου του 2023 ο Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου, είχε αποκλείσει (σε περίπτωση ενδεχόμενης κυβερνητικής συνεργασίας), να αποδεχθεί για τη θέση του πρωθυπουργού τους προέδρους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Υποστήριζε και τότε όπως και τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ισχυρό ποσοστό από τον πρώτο γύρο των εκλογών για να τεθεί θέμα συνεργασιών.

Ο Λοβέρδος είχε αντιταχθεί σε αυτή την τακτική. Είχε δηλώσει, το μάλλον λογικό, πως όταν απορρίπτουμε υποψήφιους πρωθυπουργούς, θα πρέπει να προτείνουμε και το πρόσωπο που επιλέγουμε να ηγηθεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ο Ανδρουλάκης επέτεινε την τακτική αποκλεισμού του Λοβέρδου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αποξενωθεί περαιτέρω από την πολιτική λειτουργία του κόμματος. Έτσι τον Ιούλιο του 2023 παραιτήθηκε από όλα τα όργανα, ενώ αποχώρησε και από το κόμμα.

Τους λόγους της παραίτησης του εξηγούσε στον Ανδρουλάκη, με μια επιστολή που χαρακτηρίστηκε ως εμπιστευτική. Η μόνη διευκρίνηση που έδωσε δημοσίως ήταν πως οι λόγοι της παραίτησης που περιγράφονται είναι αμιγώς πολιτικοί.

Όμως μετά τις προβοκατόρικες αιχμές που άφησε εναντίον του το ΠΑΣΟΚ ίσως είναι αναγκαιότητα να δώσει την επιστολή στη δημοσιότητα. Φυσικά, το άτυπο πρωτόκολλο επιτρέπει μόνο στον αποδέκτη της επιστολής, εάν το κρίνει σκόπιμο, να τη δώσει στη δημοσιότητα.

Αλλά αφού ο αποδέκτης δεν το κάνει, ας τη δώσει ο αποστολέας. Για να κριθεί και εάν οι λόγοι που επικαλείται στην επιστολή του είναι αμιγώς πολιτικοί. Και για να μην αιωρείται στον αέρα η λάσπη περί «της ώρας εξαργύρωσης».

Ασχέτως με την εκλογική τύχη του πρώην υπουργού, που κατά τα φαινόμενα θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα και θα έχει να αναμετρηθεί με Δένδια, Διον. Χατζηδάκη, Θεοδωρικάκο, Βούλτεψη, Κυρανάκη κ.α., η προσχώρησή του εκ των πραγμάτων ενισχύει την εικόνα της ΝΔ.

Δεν παύει να είναι ένα πρώην επιφανές στέλεχος του αντιπάλου στρατοπέδου, και βοηθά τη ΝΔ να εκπέμψει το μήνυμα της αμφίπλευρης διεύρυνσης και της συσπείρωσης.