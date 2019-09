Εκλογές στις 14 Οκτωβρίου αν ηττηθεί ο Τζόνσον στη Βουλή

Την 14η Οκτωβρίου θα επιλέξει ως ημερομηνία διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στη Βρετανία ο Μπόρις Τζόνσον, αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο. Όπως αναφέρουν ο Τζόνσον θα προσφύγει σε εκλογές στην περίπτωση που υπερψηφιστεί νομοσχέδιο με την υποστήριξη «ανταρτών» από το κόμμα του, το οποίο θα αποκλείει την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Συγκεκριμένα σε περίπτωση που υπάρξει «αντάρτικο» από τους βουλευτές των Συντηρητικών στην αυριανή ψηφοφορία και η κυβέρνηση χάσει τον έλεγχο του κοινοβουλίου, τότε ο Μπ. Τζόνσον θα καταθέσει πρόταση στη βουλή για τη διεξαγωγή εκλογών.

Breaking - Boris Johnson will ask MPs to back a general election for 14 October should a cross-party rebel alliance vote to take control of parliament tomorrow, according to a government source.