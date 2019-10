Βασίλισσα Ελισάβετ: Προτεραιότητα η έξοδος από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, στις 31 Οκτωβρίου, σημείωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην ομιλία της στο κοινοβούλιο, στην οποία καθορίζει τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης και με την οποία ξεκίνησε τις εργασίες της η βρετανική Βουλή.

"My government's priority has always been to secure the UK's departure from the EU on 31 October"



