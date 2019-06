Αυστραλία: Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά σε ξενοδοχείο - Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν και μία γυναίκα νοσηλεύεται τραυματισμένη αφού ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα σε πέντε διαφορετικές περιοχές στην πόλη Ντάργουιν της Αυστραλίας.

Ο 45χρονος ύποπτος, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Ιανουάριο υπό όρους, συνελήφθη μετά από καταδίωξη περίπου μιας ώρας. Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον πέντε επιθέσεις με πυροβολισμούς μέσα και γύρω από το ξενοδοχείο Darwin CDB στο κέντρο της πόλης.

"Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουμε ότι (η υπόθεση) σχετίζεται με τρομοκρατία. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που ενήργησε μεμονωμένα", είπε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Ρις Κέρσοου, χωρίς όμως να διευκρινίσει τα κίνητρα του δράστη.

Ο ένοπλος συνελήφθη στην πολυσύχναστη διασταύρωση Στιούαρτ Χάιγουεϊ και Μακμίν Στριτ. Σε βίντεο που προβλήθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια φαίνεται ξαπλωμένος στο έδαφος, να προσπαθεί να κλοτσήσει τους αστυνομικούς που τον τράβηξαν και τον έβγαλαν κάτω από το λευκό αυτοκίνητό του.

