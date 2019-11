Λήξη συναγερμού στην Ουάσινγκτον - Άνοιξε ο Λευκός Οίκος

Στον αποκλεισμό του Λευκού Οίκου προχώρησαν νωρίτερα οι αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούν την κατοικία του Αμερικανού προέδρου στην Ουάσινγκτον, καθώς η ύπαρξη ενός αεροσκάφους στον ελεγχόμενο εναέριο χώρο πάνω από την αμερικανική πρωτεύουσα προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση.

Ο συναγερμός διήρκησε περίπου 30 λεπτά, ενώ αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ απογειώθηκαν άμεσα για να αναχαιτίσουν ένα «μη ανταποκρινόμενο αεροσκάφος» που εισήλθε στον εναέριο χώρο.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq

— j.d. durkin (@jiveDurkey) 26 Νοεμβρίου 2019

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του αεροσκάφους αλλά ούτε σε τι απόσταση βρέθηκε από τον Λευκό Οίκο, ενώ η περιοχή είχε τεθεί προσωρινά σε αποκλεισμό από αστυνομικές δυνάμεις και άντρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Lockdown at the White House. A member of the Secret Service stands guard on Jackson Place near the White House. pic.twitter.com/yhBkS3EJHl

— Doug Mills (@dougmillsnyt) 26 Νοεμβρίου 2019