Αμερικανικά ΜΜΕ: Ο ηγέτης του ISIS σκοτώθηκε από τις δυνάμεις των ΗΠΑ

Ο ηγέτης του Ισλαμικού κράτους Αμπού Μπακρ αλ-Βαγδάτι πιστεύεται ότι σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Συρία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης CNN και ABC, με τη διευκρίνιση ότι ο θάνατός του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα κάνει σήμερα μια «σημαντική ανακοίνωση». «Συνέβη κάτι μεγάλο» ανέφερε στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και ABC, τα οποία επικαλούνται υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ο αμερικανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση χθες Σάββατο στη βορειοανατολική Συρία στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο αλ Μπανγκντάντι.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και ABC Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι πράγματι ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους βρέθηκε στο στόχαστρο επιχείρησης στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επιβεβαίωση του θανάτου του μέσω γενετικού υλικού.

Το CNN πρόσθεσε ότι τώρα διεξάγονται τεστ προκειμένου να επιβεβαιωθεί επισήμως ότι ο νεκρός είναι όντως ο αλ Μπανγκντάντι, ο οποίος, όπως μεταδίδει το ABC, πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτοκτόνησε. Το Πεντάγωνο έχει προς το παρόν αρνηθεί να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με το NBC στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη και drones. «Μετά τα πυρά από αέρος, Αμερικανοί προσγειώθηκαν στο έδαφος και συγκέντρωσαν πληροφορίες» είπαν οι πηγές στο αμερικανικό δίκτυο.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του αναμένεται να κάνει μια «πολύ σημαντική» ανακοίνωση σήμερα στις 09:00 (15:00 ώρα Ελλάδoς), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Λίγη ώρα προτού οι υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας αναγγείλουν ότι ο Τραμπ θα κάνει τη «σημαντική ανακοίνωση» σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Twitter ανέφερε ότι «μόλις έγινε κάτι πολύ μεγάλο!».

Something very big has just happened!