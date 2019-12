Ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ - Δριμεία επίθεση σε Τριντό

Στην αιφνιδιαστική ακύρωση της συνέντευξης Τύπου που επρόκειτο να δώσει μετά το πέρας της συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί έντονη διαμάχη με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζαστίν Τριντό, τον οποίο και αποκάλεσε «διπρόσωπο».

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ κι ενώ οι εκπρόσωποι του Τύπου ανέμεναν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκαν για την ακύρωσή της, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ο λόγος της αιφνιδιαστικής ακύρωσης.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε στρέψει τα βέλη του προς τον Καναδό πρωθυπουργό Τζαστίν Τριντό, αποκαλώντας τον «διπρόσωπο» και αναφέροντας πως ο Καναδάς δεν πληρώνει καν το 2% του ΑΕΠ του στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται πως από χθες τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τους Τζάστιν Τριντό, Εμανουέλ Μακρόν και Μπόρις Τζόνσον να σχολιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τη μεγάλης διάρκειας συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αλλά και τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, στο υποτιτλισμένο βίντεο που έδειξε η καναδική τηλεόραση CBC, στο «πηγαδάκι» που έχουν στήσει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ οι ηγέτες Καναδά, Γαλλίας και Βρετανίας, φαίνεται ο Τζόνσον να ρωτά τον Μακρόν «ώστε γι’ αυτό άργησες να έρθεις;», αναφερόμενος στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν Αμερικανός και Γάλλος πρόεδρος νωρίτερα. Στη συζήτηση παρεμβαίνει ο Τριντό λέγοντας πως «άργησε επειδή βρέθηκε σε μια συνέντευξη Τύπου 40 λεπτών!» χωρίς να κατονομάζει τον Ντ. Τραμπ.

Η απάντηση του Μακρόν δεν ακούγεται και ο Τριντό σχολιάζει: «Είδατε πώς έπεσαν τα σαγόνια των συνεργατών του», κάνοντας και τη χαρακτηριστική κίνηση, αναφερόμενος προφανώς στα όσα είχε πει ο Τραμπ.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP